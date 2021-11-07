藝人王思佳與老公Joe結婚5年，8月順利生下女兒「小王美」，經常在網路上曬出一家三口幸福畫面，近日上《同學來了》節目分享自己結婚時的趣事，最令她無奈的事，就是媽媽竟和她做了一套一模一樣的禮服，讓她表示「最可怕的人是我老母！」

王思佳於今年八月生下女兒「小王美」，產後瘦身有成，並火速復工上《同學來了》節目分享自己結婚時，媽媽告訴她婚紗很重要，且主動陪她去試婚紗，一開始她沒有多想，沒想到婚禮當天，她發現媽媽也默默在換裝，「一換上我臉就綠了，她做了一套跟我一模一樣，只是不同顏色」，現場來賓看到照片後驚訝直呼「這是新娘服欸。」，這也讓王思佳表示「結婚前防那麼多人，就防不了自己人！」

王思佳分享婚禮當天媽媽竟和她一樣在婚禮時換了3套衣服。（圖／翻攝同學來了Youtube）

王思嘉透露，當時她的好友何嘉文到了現場，以為新娘相當勤勞，早早就在外招待賓客，沒想到一看才發現是王思佳的母親，趕緊將這件事告訴她，她聽完後相當傻眼，還透露媽媽當天跟她一樣換了3套禮服，「弄得跟她婚禮一模一樣，而且我換3套，她也換3套，中間敬酒時她也換1套，送客又換了另外1套！」現場來賓聽完後全都笑翻。

王思佳分享婚禮當天媽媽竟和她一樣在婚禮時換了3套衣服。（圖／翻攝同學來了Youtube）

此外，談起和老公Joe的新婚之夜，她忍不住抱怨，「自己洞房花燭夜竟被當空氣！」，只因為當時找來的伴郎、伴娘太會喝，婚禮一早就把啤酒當開胃菜，眾人狂飲烈酒到晚宴，最後還去夜店續攤，結束返回飯店已經是凌晨四點半，身旁的老公也已喝茫倒頭大睡，讓她很無奈：「我根本是空氣，什麼洞房花燭夜，我整天都在倒酒！」