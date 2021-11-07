波特蘭拓荒者的高層遇上麻煩了，籃球部總裁兼總管、56歲的歐爾希(Neil Olshey)正遭到內部調查。根據美媒《雅虎體育》報導，拓荒者員工指控歐爾希製造了一個惡毒的工作環境，讓大家經常遭受威嚇與粗暴的訓話。球團老闆艾倫(Jody Allen)委託法律事務所O'Melveny & Myers進行獨立調查，讓一些員工感覺「終於得救了」。

拓荒者球團聲明：「波特蘭拓荒者球團最近得知非球員的工作環境出現問題，對此我們立即找來O'Melveny & Myers，外頭一間善於處理這類事務的法律事務所，進行公正完整的獨立調查，並且我們會對結果採取合適的行動。目前我們無法對此事發表評論，同時我們將會繼續努力打造一個對業界以及我們身處的這個世界都有正向影響的組織。」

2011年5月，拓荒者在季後賽首輪出局，史上首位亞裔總管周瑞奇（來自緬甸）被炒魷魚。歐爾希在2012年6月接手球團操盤，掌權近10年來，他對待屬下的態度屢屢遭到投訴。2020年4月，一位負責影像的員工Zach Cooper去世，歐爾希發出聲明：「這是讓拓荒者家庭心碎的損失，Zach是一個正向的靈魂，永不疲勞的工作者，傑出的老師。我為他的家人與摯愛祈禱。」

Zach Cooper的事件從外界看來沒什麼問題，美媒指出球團被控訴對此事處理不當。《雅虎體育》並未對歐爾希的高壓統治找出具體案例，暫時只能說拓荒者內部已經形成一個長期壓迫員工的惡劣環境。