監察院去年以花蓮縣副縣長顏新章在任職花縣消防局長、縣府祕書長期間，多次利用上班時間，於辦公處所替榮亮公司從事仲介土地買賣，並協助支票提示、匯款，提案彈劾，並移送懲戒法院審理。懲戒法院判決顏新章休職1年，可上訴。

彈劾案文指出，顏任職花縣消防局長期間，一方面介紹高價購買農地對象，同時積極遊說特定人士低價出售農地。2010年12月顏在縣府貴賓室內，由榮亮公司先以10億5500萬元向梁姓地主及其家族成員購買農地後，同日再由榮亮公司售予林姓買家，使榮亮公司至少轉手獲利達1億100萬元。

另顏2011年8月上班時間不假外出，到銀行協助榮亮存入200萬元，另協助榮亮公司提示5張各1億元台支，移轉4億7934萬元至榮亮總經理帳戶，支應當日梁提示農地尾款4億5300萬元及延遲給付土地賠償款2634萬元支票。

此外，顏任職花蓮縣消防局局長、花蓮縣政府祕書長期間，多次利用上班時間，與梁洽談以理想大地公司對外公開的報價，爭取仲介買賣該公司位於省道台11丙線附近遊憩用地授權，

此案顏新章被指控「藉勢藉端逼售土地」，花蓮地檢署兩度不起訴，後來花蓮高分檢駁回再議聲請，全案不起訴確定。監察院則提案彈劾顏，並移送懲戒法院。

懲戒法院認為，顏涉入榮亮公司自農地轉手買賣中獲利1億100萬元，監察院未能提出具體事證，這部分不併付懲戒。但顏曾擔任花蓮縣消防局局長、縣府祕書長等要職，雖未有假借權力圖利自己或他人之事證，但因涉及大筆土地之買賣、鉅額支票之提示及款項出入，極易引起外界不當聯想，破壞公務人員形象甚鉅，判決休職1年。