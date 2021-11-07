民眾都有到超商取貨的經驗。網路插畫家昨日分享朋友在超商打工的趣事，一名男子到商場想要領取已付款的網購商品，由於商品上標示收件人「黃先生」，與證件上的姓名不符合，因此不能取貨，沒想到2個小時後，該名客人再度返回超商，並秀出證件表示自己已改名，令她內心大喊「真的什麼荒謬的事都有」。

插畫家「直腸子」昨（6）日於論壇《Dcard》表示，女性朋友在超商打工，所以經常會和他分享上班日常，內容多半是客人的趣事。朋友透露曾經有一名男子到店裡，向她表示要領取網購商品，由於該貨品已付款，所以要出示證件。

朋友說，貨品上面的姓名收件人標示「黃先生」與身分證件上不符合，因此無法領貨，這讓欲領貨的男子焦急的問「這樣就不能領嗎？這東西很重要」，她則再次以「不能」拒絕，男子當下就這樣離開了。

孰料，兩個小時後，男子又再度踏入門市想領貨，她無奈地向對方說「先生我剛說過，名字不對不能領」，這時男子緩緩地秀出身分證，並用淡定的神情說「我改名了」，原來男子為了領「重要的貨」，特地到戶政事務所將名字改為「黃先生」，這令她忍不住笑喊「人只要身分轉為客人，就會自動天兵化，真的什麼荒謬的事都做得出來」。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「看來這件貨真的很重要」、「會不會改個家豪或雅婷，就能領很多」、「退貨再重新訂很難嗎」。不過也人說遇到這種狀況時，只要下載超商的App，登入後就會有取件資訊，給店員掃描條碼就可以不用看證件取貨了。