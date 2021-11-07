自購第13批59.4萬劑AZ疫苗6日晚間抵臺，但效期只到11月底，指揮中心發言人莊人祥則解釋，目前國際疫苗仍在搶貨階段，原本AZ公司預計提供更多同一效期的疫苗，但我方評估11月底可能用不完，因此最後僅收59.4萬劑。對此，國民黨立委溫玉霞質疑，既然各國在搶，為何還有即期貨？且如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，臺灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？

溫玉霞昨日在臉書表示，指揮中心去年10月30日就簽約購買1000萬劑AZ疫苗，當國內三級警戒疫苗匱乏之際，政府自購疫苗卻姍姍來遲，須仰賴外國捐贈救濟，所幸危機度過，疫苗也陸續到貨，但沒想到這批AZ竟然是即期品，效期只有24天，由於還要檢驗封緘一周時間，真正可施打的日期只有兩周，萬一施打不順就可能逾期報廢。

11月4日到貨AZ效期到明年2月28日，溫玉霞本就覺得不應該，沒想到6日再來一批效期更短的AZ。她問道，到底指揮中心如何採購、催貨？相較民間機構購買的BNT疫苗，5日到貨第11批、合計860萬劑，短短數月已經是整體1500萬劑的一半以上了，也難怪民眾大嘆，國內外捐的疫苗比政府買的品質好又快速，聽到這些話，我們的官員不覺汗顏嗎？

對於指揮中心所說，國際間仍在搶疫苗。溫玉霞質疑，既然各國在搶，為何還有即期貨？又為何臺灣會拿到「即期貨」？是否其他國家拒收不要的才塞給臺灣？還是他國撿剩的？阿斯特捷利康公司為何提供臺灣即期疫苗？如今國內並無疫苗荒，沒有接收即期品的迫切需求，臺灣官員居然還接受，難道沒有瀆職的問題嗎？