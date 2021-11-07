今天是24節氣的立冬，冬季的開始，氣象專家吳德榮表示，明天清晨起入秋最強冷空氣南下、氣溫下降，苗栗以北轉濕冷，北部、東半部有雨，周二水氣減少轉乾冷，最低溫下探13度，周三、周四乾冷空氣籠罩，全台各地早晚都很冷，清晨最低溫再往下探至12度，有機會達到首波大陸冷氣團標準。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天結構鬆散的鋒面已掠過，北部、東半部雲量稍增，中南部多雲時晴，山區偶有零星降雨；白天微熱北部高溫29度、南部34度，但早晚涼，低溫約19度。

吳德榮表示，明天(8日)凌晨起入秋最強冷空氣南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二(9日)水氣逐漸減少、漸轉乾，平地最低溫將降到13、14度左右。周三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷；清晨平地最低溫約可降至12、13度，北巿氣象局測站也恐測14度左右的低溫，達到大陸冷氣團標準，是否會成為首波冷氣團，需持續觀察。

吳德榮表示，周五(12日)白天起至周六(13日)，冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，西半部晴朗穩定，東半部水氣逐日增多，有局部短暫雨；氣溫方面，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。