成千上萬抗議者今天不畏風雨，在蘇格蘭大城格拉斯哥（Glasgow）參與全球各地串聯示威抗議，表達對聯合國氣候會議未能採取足夠快速行動抑制全球暖化的不滿。

在全球各地串聯舉行的數十場示威抗議，要求削減化石燃料使用以及立即協助受氣候變遷影響社區，尤其是貧窮國家境內社區。

格拉斯哥警方稍早前表示，預期將會有高達5萬人參與街頭示威遊行，但主辦單位其後宣稱，超過10萬人共襄盛舉。

示威群眾今天遊行前往聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）峰會會場附近，以及穿越格拉斯市中心，展開充滿音樂和舞蹈的多彩多姿示威抗議。

抗議人士高呼「要體制變遷，不要氣候變遷」，高舉的標語牌呼籲「氣候正義」以及「公平締約國會議」（Fair COP），於下午遊行前往市區邊緣一座公園。

來自馬紹爾群島（Marshall Islands）的傑特尼爾-吉金勒（Kathy Jetnil-Kijiner）告訴群眾：「我們必須追究最大排放者的責任。我們沒做出助長這項危機的任何事，我們不該為此付出代價。」

來自將近200個國家的代表齊聚格拉斯哥出席聯合國氣候會議，任務是敲定如何達成巴黎氣候協定（Paris Agreemen）設定的目標，即抑制全球氣溫升幅介於攝氏1.5度至2度間。

在首週會談期間，部分國家已更新它們既有的削減溫室氣體排放承諾，同時也有逐步淘汰煤炭、終結外國化石燃料融資以及減少甲烷排放等不同協議。但眾多棘手議題仍未解決，上街表達不滿的抗議人士表示，他們前來持續施壓。

從布里斯托（Bristol）前來格拉斯哥參與遊行的66歲博德（Jill Bird），是穿白色連衫褲背著「漂綠剋星」背包的抗議團體成員之一。她說，她希望見到富裕國家兌現每年提供1000億美元協助脆弱國家的承諾，那項承諾只是一再承諾，並未真正兌現。

抗議人士在全球各地城市走上街頭，要求採取更激進行動。稍早前，澳洲抗議人士裝扮成煤炭塊，諷刺強烈捍衛採煤業者的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。在雪梨的抗議活動中，其中一個標語牌寫著「別再廢話連篇，馬上採取真正氣候行動」。

約1000人聚集在倫敦英格蘭銀行（央行）外頭，高舉的標語牌寫著「少點高談闊論，多些實際行動」。

在巴黎市政廳外頭集結的抗議者，拉起的巨大橫幅寫著「氣候不作為等同反生計犯罪」。

當局為因應今天的示威遊行加強維安，遊行彌漫派對氣氛，於接近傍晚前結束，幾無發生事端。

倡議人士洛區（Mikaela Loach）表示：「今日數以千計的我們，在全球各地上街遊行，要求立即且認真行動。我們明確表達，溫馨話語不夠好，下週的會談必須見到認真加大具體計畫。」

COP26協商於週日將休息一天，準備迎接未來一週的忙亂穿梭外交，抵達的各國部長將致力推動得來不易的各種妥協。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1101107