氣象專家吳德榮今(7)日於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，入秋最強冷空氣將於明(8)日凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二(9)日水氣逐漸減少、漸轉乾，平地最低氣溫將降至13、14度左右，但是否會成為首波大陸冷氣團仍待持續觀察。

吳德榮表示，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日結構鬆散的鋒面已掠過，北部、東半部雲量稍增，中南部多雲時晴，山區偶有零星少量降雨的機率；白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫方面，北部19至29度，中部20至34度；南部20至34度，東部20至32度。

而最新模式模擬顯示，入秋最強冷空氣明(8)日凌晨起南下，氣溫持續下降，苗栗以北轉濕冷，北、東有雨，中南部仍為多雲時晴；周二水氣逐漸減少、漸轉乾；平地最低氣溫將降至13、14度左右。」；周三(10)、周四(11)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱。

受冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷，清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北市氣象局亦有降至14度左右的機率，但是否會成為首波「大陸冷氣團」，需持續觀察。

吳德榮指出，周五(12)白天起至周六(13)冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，西半部晴朗穩定，東半部水氣逐日增多，有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚仍微冷。