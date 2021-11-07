美國自8日起取消外國旅客入境的防疫旅遊禁令，預料將刺激旅遊需求，意味著解禁初期旅客等待入境的時間可能更長。在此同時，美國即將打開國門，帶動航空旅遊、訂房類股大漲，宅經濟類股下挫。

美國8日起將允許完整接種疫苗的33國旅客搭機入境，同時開放與加拿大和墨西哥的邊境，終止2020年3月開始實施的防疫封鎖措施。

拜登內閣資深官員表示，解除旅遊禁令將刺激觀光需求，意味著旅客等待入境的時間將較平常更長。美國政府已經將人力提升至疫情前水準，但頭幾日預期仍會出現排隊人龍。

官員表示，美國海關暨邊境保衛局（CBP）將持續調整人力，確保作業順暢和營運安全。

達美航空（Delta Air Lines）執行長巴斯安（Ed Bastian）亦表示，入境旅客應做好大排長龍的準備。「一開始可能有些緩慢，人龍可能免不了，但問題最終會解決。」

達美航空表示，自美國在10月中宣布即將取消旅遊禁令以來，國際機票訂位暴增450％。聯合航空（United Airlines）預期，8日的入境旅客可望較11月1日大增50％，當時人數約2萬人。

美國放寬旅遊禁令，帶動訂房業者股價狂飆。Expedia股價5日收盤勁揚15.63％，對手Booking Holdings揚升逾7％。度假租屋網站Airbnb財報亮眼，5日股價躥揚13％。

美國將再次迎接外國旅客，航空公司股價已經先行反應。截至5日，達美航空全周勁升13％，創下1年來最大周線升幅；美國航空（AA）周線大漲14％，西南航空揚升逾10％。

在此同時，健身器材公司派樂騰（Peloton）、視訊會議軟體公司Zoom與網飛等宅經濟類股股價大跌。

派樂騰上季業績失色，導致5日股價狂瀉35％，降至2020年6月以來新低紀錄。網飛5日下跌逾3％，全周大跌6.5％，寫下4月以來最大周線摔幅。Zoom下挫6％，美食外送業者DoorDash下跌逾4％。