隨著2022縣市首長選舉逐漸白熱化，也炒熱市議員選戰，北市將上演藍綠白3強爭霸，新北市目前藍軍仍具優勢；桃園市則出現許多新面孔，包括「PTT乳神」、前主播都將上陣，話題性十足；台中老幹對上新秀，加上第三勢力參戰，選情激烈。而在金門縣長部分，楊鎮浯尋求連任將面臨挑戰；澎湖縣長賴峰偉第二度爭取連任，能否成為締寫澎湖地方史上第一人引發關注。

◆北市3強爭霸 新北藍軍仍強

台北市議員選舉上演3強爭霸，國民黨網羅黨內新星，目標求席次過半，並喊出「1區1青年」策略，以世代交替與提拔年輕人為號召；民進黨除保底現任席次，因此次不少參選新秀都有話題性，有機會收復失土，如駐美代表處前政治組長、「口譯哥」趙怡翔將接棒大安文山區，「焦糖哥哥」陳嘉行則被看好參選士林北投；民眾黨則採1區提1席，企圖挾北市執政黨氣勢躍上議會第3大黨。

此外，新黨下屆議員選舉預計採1老將、5新人的布局；時力則主攻大安文山、南港內湖及士林北投，盼3人組黨團。

新北市部分，應選席次66席，國民黨上次選舉拿下33席、民進黨26席、無黨籍7席。明年新莊、五股、泰山、林口選區一分為二，將牽動藍綠布局，但在新北市長侯友宜高人氣效應下，席次版圖變動不大；而藍營議長蔣根煌連任機會大，預料議會仍會是藍軍天下。

新北市議會席次分布概況

◆桃園市精彩之戰 PTT乳神、前主播全上陣

桃園市下屆市議員選舉出現許多新面孔，話題性十足，包括有「PTT乳神」之稱的「qn黃拉結」黃瓊慧，將接棒連任5屆議員父親黃景熙。被視為鄭文燦子弟兵的卓芷戎，有「政壇袁艾菲」之譽，其舅舅郭榮宗曾任立委，舅媽郭蔡美英是現任議員，外界評估投入桃園選區，將讓原本競爭激烈的桃園區更加白熱化。同樣是鄭文燦子弟兵的市府參議王珮毓，曾任平鎮市民代表，2014年被網羅入府，從文化基金會副執行長、市府文化局祕書，再到參議兼任副發言人，外傳將披掛上陣。另副發言人、曾任主播的吳安琪，則將插旗北市參選，預估最快11月底，3姝就會辭職投入選戰。

至於桃園市議會龍頭寶座，因桃園選民結構藍大於綠，歷任議長和副議長全都是國民黨籍，本屆一度因市長鄭文燦施政口碑佳，綠營被譽為「離議會龍頭最近的一次」，但仍因超額提名席次不敵鎩羽而歸。此外，現任議長邱奕勝計畫挑戰市長大位，擔任3屆副議長的李曉鐘接棒呼聲高，同黨陳萬得、蘇家明也具問鼎實力，誰都不敢大。綠營雖有意挑戰議長寶座，席次得先過半或尋求與泛綠或無黨合作，才能挺進議會龍頭之爭。

被網友封為「鄉民乳神」的「qn黃拉結」黃瓊慧是「政二代」，年初宣布參選桃園區市議員。（蔡依珍攝）

◆台中老幹新秀對戰 選情激烈

2022台中市議員選戰，藍綠目標都在拚過半33席，老將約有10%將由二代接棒。民眾黨將提名10席投入選戰、時代力量擬提名6至8席，兩黨志在議會成立黨團。台中老幹新枝對上第三勢力新秀，參選爆炸將空前激烈。此外，正、副議長張清照與顏莉敏尋求連任，民眾黨、時代力量也布局多時，如成功達陣，張、顏搭配角逐連任，除可能再面臨綠營曾朝榮、陳淑華二度對壘外，若雙方掌握席次無法過半，與小黨合縱連橫，將成正、副議長選戰的勝負關鍵。

◆金門縣長楊鎮浯穩了？藍海暗潮洶湧

國民黨籍金門縣長楊鎮浯尋求連任，而兩次參選縣長、三次參選立委的洪志恒也宣布投入選戰，前縣長陳福海、立委陳玉珍是否會加入角逐也引發關注，金門藍海暗潮洶湧。而金門對民進黨來說一直是艱困選區，直攻縣長有極大的難度，扎根基層才是目前重點工作，且還看不出有參選的適當人選。

◆澎湖縣長賴峰偉二度拚連任 可望創紀錄？

第二度爭取連任的國民黨籍澎湖縣長賴峰偉，締寫澎湖地方史上第一人，他將面臨黨內競爭者、副議長陳雙全的挑戰；民進黨則有陳光復、陳慧玲表態。現階段藍軍擁有現任優勢的贏面較大，未來誰能出線並成功整合藍綠各自陣營分裂的勢力，這將是打贏澎湖縣長選戰的致勝關鍵。