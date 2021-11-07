高雄洪姓男子與女友5日深夜投宿摩鐵，6日中午遭房務人員發現陳屍浴缸，桌上留有疑似毒品的粉末夾鏈袋和K盤。（高市鼓山警分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市鼓山區一家摩鐵6日驚傳雙屍命案，20歲洪男與18歲黃女被發現全裸陳屍浴缸，房間桌上留有可疑白色粉末和K盤，警方初步判斷兩人疑吸毒過量致命。由於昨日凌晨曾有訪客到摩鐵找過2人，除報請檢察官相驗釐清死因，並全力追查訪客下落。

據了解，洪男與黃女5日深夜開著1輛黑色賓士車抵達該摩鐵，表示要投宿一晚，付完錢就開車進房，一切正常。6日下午1時30分，櫃台人員發現兩人還未退房，打電話進房卻一直無人接聽，立刻通知房務人員前往察看。

房務人員敲門多次無人回應，就以備用鑰匙開門進入，赫然在浴室發現洪男、黃女全裸倒臥浴缸內，已無生命跡象，立刻報警。。

警方採證後發現，現場整齊無打鬥跡象，門窗均未遭破壞，情侶兩人身體也無明顯外傷，但房間桌上留有可樂罐、抽過的香菸，還發現白色不明粉末和疑似用來吸食毒品的K盤，詳細物質仍待鑑定，初判兩人疑吸毒過量致死。

此外，調閱監視器畫面後發現，凌晨時分曾有訪客找過情侶，但只待了一會便離去，究竟拜訪過程發生何事，或當時2人是否已身亡，已擴大調閱路口監視系統畫面，追查拜訪者身分。

因黃女持蔡姓母親的身分證掩飾身分，故一度傳出這是一起相差20歲的「姊弟戀」。警方除通知雙方家屬前往指認，也報請檢察官相驗釐清兩人死因。

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