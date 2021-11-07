受新冠疫情影響，原訂2020年舉行的第26屆《聯合國氣候變化綱要公約》締約方大會會議(COP26)延至今年10月31日至11月12日在英國格拉斯哥舉行，減緩全球暖化與儘速達到淨零碳排已是全球共識，知名永續發展顧問企劃公司Plan b發起策劃，與台灣青年氣候聯盟、350台灣、綠色和平等將於今(7)日晚間於總統府、台北101、高雄85大樓海霸王點燈秀出「TW、2050、 Net Zero」等字樣，喚起國內氣候議題的關注與討論。

根據聯合國IPCC(政府間氣候變化專門委員會)今年8月發布最新科學報告指出，人為暖化造成的氣候變遷衝擊已經無法避免，今年也是2015年後各國制定《巴黎氣候協定》後的首次評量會議，COP26很可能成為人類史上最關鍵且重要的氣候大會，若各國政府沒有積極採取具體的氣候改革，未來人類將面對比現在更劇烈的自然災害。

台灣青年氣候聯盟表示，為了響應11月7日的COP26台灣日活動，除了對國際發聲，也讓世界看見台灣的氣候改革決心，透過串連南北地標點燈，開啟國內對氣候議題更多的關注。而自11月7至21日將與亞洲50大酒吧Draft Land合作「嘿！2050 你在哪？」空間體驗，品味期間限定的飲品，想像2050的新日常，讓議題走進生活，喚起永續意識。