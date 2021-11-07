THE MVP TO THE RESCUE pic.twitter.com/lBEhWYLTXZ — Denver Nuggets (@nuggets) November 6 2021

沒想到金塊想要擊敗最近連敗不止的火箭如此困難！打到最後兩分鐘還落後公牛5分的金塊，先靠阿隆戈登連兩顆三分球超前，約基奇更在槍響同時賞了對方再見火鍋，幫助金塊95比94氣走公牛，也送公牛7連敗，金塊賽後圍住約基奇瘋狂慶祝。

打到最後兩分鐘，金塊還以89比94落後，阿隆戈登先在最後1分54秒投進三分球，又在最後51.4秒飆進超前三分球，反觀公牛最後關頭進攻完全當機，凱文波特最後35.4秒中距離沒進，泰特最後0.9秒的切入上籃，也遭約基奇賞了火鍋。

金塊總算止住最近2連敗，且把勝率重新超過5成(5勝4敗)的頭號功臣，還是今天貢獻28分、14籃板的約基奇，巴頓也有15分、7籃板及6助攻，阿隆戈登與蒙提莫里斯各有9分，金塊先發小前鋒麥克波特則因背部拉傷提前退場治療。

公牛以泰斯18分、5籃板與2抄截表現較佳，艾瑞克戈登與伍德各有12分，小肯亞馬丁11分，泰特10分、8籃板，目前公牛只拿1勝8敗，排在西區倒數第2，反正還有1勝9敗的鵜鶘位居西區墊底，這兩隊本季恐怕都想競爭爐主位置。