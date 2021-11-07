伊拉克總理哈德米（Mustafa al- Kadhimi）的官邸今（7）日遭遇火箭攻擊，造成多人死傷，伊拉克政府表示總理哈德米倖存、未受傷，不過另有報導指，這場空襲造成多人死傷。

俄羅斯衛星通訊社引述法新社報導，伊拉克總理哈德米的官邸當地時間7日凌晨被火箭擊中，據信這起攻擊是針對哈德米的暗殺行動，造成多人傷亡。

先前杜拜阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）指稱哈德米在空襲中受傷，已緊急送醫治療，不過伊拉克總理府隨後發布聲明，強調哈德米並未在攻擊中受傷，目前狀況安好，呼籲支持者保持冷靜。

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7 2021

美聯社報導，哈德米的官邸位在伊拉克首都巴格達戒備森嚴的綠區，在爆炸聲後，巴格達市民又聽到綠區槍聲大作。綠區也是包括美國大使館在內等各國使館所在的地區。

Loud sound of explosion followed by heavy gunfire from the direction of #Baghdad fortified Green Zone where the masses of the losing parties in elections are holding a sit-in protesting results. pic.twitter.com/2iLgNzQO52 — Mustafa Salim (@Mustafa_salimb) November 6 2021

伊拉克官方聲明指出，攻擊是一場失敗的暗殺行動，使用一架裝設詭雷的無人機試圖瞄準哈德米在綠區的住所。

目前還沒有組織承認犯案。

部份媒體將此次暗殺行動和伊拉克10月舉行的國會大選連結。因應自2019年以來在伊拉克多個省份爆發的大規模抗議行動，伊拉克於10月10日提前舉行國會大選。

انفجارات عشوائية وإطلاق نار كثيف وسط العاصمة بغداد يقودها ذراع إيران في العراق الموالي قيس الخزعلي ضد دولة الرئيس مصطفىٰ الكاظمي - #العراق #الحشد_الشعبي #الحشد_منظمة_ارهابية #المنطقة_الخضراء 🔥 pic.twitter.com/x3VwfFloQw — Jarah Aldhafeeri جراح الظفيري (@Q8J72) November 7 2021

選舉結果顯示民粹主義什葉派領袖薩德（Moqtada al-Sadr）成為最大贏家，所屬「薩德運動」（Sadrist Movement）不僅仍是國會最大黨，還持續擴大在國會的席次。

不過選舉結果尚未受到其他什葉派派系接受，反對派過去一個月來在綠區外圍紮營抗議，抗議人士也持續與安全人員對峙，5日雙方交火時更導致1名抗議人士身亡、數十名安全人員受傷，伊拉克總理哈德米下令對這起衝突展開調查。

據信什葉派民兵團體「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）領導人卡查利（Qais al-Khazali）放話要哈德米為這起衝突「付出代價」，發誓要報復那些朝示威群眾開槍的人。