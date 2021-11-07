伊拉克總理哈德米（Mustafa al- Kadhimi）的官邸今（7）日遭遇火箭攻擊，造成多人死傷，伊拉克政府表示總理哈德米倖存、未受傷，不過另有報導指，這場空襲造成多人死傷。
俄羅斯衛星通訊社引述法新社報導，伊拉克總理哈德米的官邸當地時間7日凌晨被火箭擊中，據信這起攻擊是針對哈德米的暗殺行動，造成多人傷亡。
先前杜拜阿拉伯電視台（al-Arabiya TV）指稱哈德米在空襲中受傷，已緊急送醫治療，不過伊拉克總理府隨後發布聲明，強調哈德米並未在攻擊中受傷，目前狀況安好，呼籲支持者保持冷靜。
美聯社報導，哈德米的官邸位在伊拉克首都巴格達戒備森嚴的綠區，在爆炸聲後，巴格達市民又聽到綠區槍聲大作。綠區也是包括美國大使館在內等各國使館所在的地區。
伊拉克官方聲明指出，攻擊是一場失敗的暗殺行動，使用一架裝設詭雷的無人機試圖瞄準哈德米在綠區的住所。
目前還沒有組織承認犯案。
部份媒體將此次暗殺行動和伊拉克10月舉行的國會大選連結。因應自2019年以來在伊拉克多個省份爆發的大規模抗議行動，伊拉克於10月10日提前舉行國會大選。
選舉結果顯示民粹主義什葉派領袖薩德（Moqtada al-Sadr）成為最大贏家，所屬「薩德運動」（Sadrist Movement）不僅仍是國會最大黨，還持續擴大在國會的席次。
不過選舉結果尚未受到其他什葉派派系接受，反對派過去一個月來在綠區外圍紮營抗議，抗議人士也持續與安全人員對峙，5日雙方交火時更導致1名抗議人士身亡、數十名安全人員受傷，伊拉克總理哈德米下令對這起衝突展開調查。
據信什葉派民兵團體「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）領導人卡查利（Qais al-Khazali）放話要哈德米為這起衝突「付出代價」，發誓要報復那些朝示威群眾開槍的人。
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