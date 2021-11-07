大陸軍事活動近日頻繁，國防部長邱國正日前在立院直言，兩岸情勢是他從軍40年來最嚴峻時刻，解放軍已有攻台的能力，推測2025年具備全面攻台的可能性。對此，前藍委林郁方認為，美國是不可能讓總統蔡英文真的台獨，美方對中方雖然在各方面很強硬，但美方是有底線在的，那底線就是避免戰爭，所以他不認為兩岸有戰爭的可能性。

據港媒《中評網》6日報導，林郁方接受該報記者採訪時表示，目前兩岸的確有戰爭的氛圍，但他認為實際上不會發生戰爭，因為美國是不可能讓蔡英文真的台獨，儘管美國對大陸很強硬，但從美國總統拜登和大陸領導人習近平通話、以及釋放華為財務長孟晚舟等跡象可看出，美國對大陸的底線就是避免戰爭。

至於大陸方面，林郁方指出，只要台灣沒有台獨，北京政府也不會隨意出手，但大陸會在政治、軍事及外交上步步進逼，逼台灣妥協。

林郁方分析，蔡英文執政後，因中美關係的快速惡化，讓蔡找到對大陸更強硬的理由，在這樣狀況下，國民黨未來就會很辛苦，雖然在地方選舉上，因和意識形態、兩岸關係較無直接關係，國民黨還有機會獲勝，但若大選牽涉到兩岸議題，可能要贏的機會就不高。