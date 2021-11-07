外籍移工成為台灣重要的勞力之一。一名男網友表示，去朋友家拜訪時，發現對方家裡有外籍看護照顧阿嬤，但看護手中竟拿著最新的iPhone 13，他忍不住問朋友「是她自己買的嗎？」沒想到朋友說，手機不僅是移工自己買的，且存款早就破百萬，令他自歎不如。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，去朋友家拜訪作客時，發現朋友家裡聘請一名女性外籍看護照顧阿嬤，該名看護手上拿的是最新的iPhone 13 pro Max，便轉頭問朋友「那是她自己買的嗎？」朋友回答「是」，他又追問「你們一個月給她多少？」朋友則以2萬9千元回應，不過因疫情影響，來台灣的移工變少，所以費用調漲很多，但扣除勞健保及保險等費用，看護實領為2萬4千元。

原PO一聽認為月領2萬4，要買4萬的手機要存很久，沒想到朋友卻說，因吃、住及水電等費用，都不需要看護負擔，她整天都和阿嬤在家裡，也沒有其他多餘的開銷，根本花不到錢，來台灣短短幾年，存款早就破百萬，「區區一支最新的iPhone根本不算什麼」。

原PO十分驚訝，「我真的覺得自己好廢」，雖然月賺3萬多，比看護多出1萬多，但加上房租費、電話費及保險等其他生活雜項，幾乎是和月光族沒兩樣，可能要存1年才買得起她那支iPhone，「像我這樣廢的人是少數，還是大部分的人都輸外籍移工」？

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，「看護的工時其實超級長，上下班很難劃分，24小時看老人家的狀況，半夜也不一定睡的好，很多也要做雇主家的家事，說真的不輕鬆」、「這跟外派很像吧？身在異地，包吃包住，沒有娛樂，賺的錢都存起來了，但你願意過這樣的生活嗎？」、「要離鄉背井多年，一年僅能見到家人1次左右，並融入另一個家庭生活，那是一件很有勇氣、值得尊敬的選擇」、「先不管外勞領多少，你的支出有問題才是你要關心的吧？3萬多幾乎都花光怎麼花的」。