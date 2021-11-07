亞特蘭大勇士的奪冠遊行讓一些球迷有點不愉快，中繼投手馬茲克(Tyler Matzek)差點被警察誤會成鬧場人士抓起來確實很好笑，不過他們的遊行巴士開得太快了，風馳電掣一般穿越遊行道路，球迷都還沒看清楚車上的人，巴士就呼嘯而過了。球迷在推特上批評：「這應該是史上最快速的遊行了。」當天的30多萬球迷是要去為他們的奪冠英雄歡呼，不是去看他們飆車的！

不僅如此，美國媒體CNN還要來找麻煩，就在勇士7-0打敗太空人的第6戰當天（11月3日），CNN上架了一篇專題文章批評「勇士隊太白了」「亞特蘭大的黑人英雄到哪裡去了？」

根據該文分析，勇士隊過去確實出過許多黑人球星，包括今年去世的傳奇人物漢克阿倫(Henry Aaron)，以及名將賈斯提(David Justice)，賈斯提也是好萊塢女星荷莉貝瑞(Halle Berry)的前夫。球隊裡的黑人球星為觀眾席帶來更多的黑人球迷，那是個美好的年代，但後來的勇士隊不再是黑人的好朋友了。

CNN引述一位非裔主持人哈里斯(Michael Clayton Harris)的經歷，他最近來到勇士主場Truist Park觀戰，他身旁是一圈又一圈、來自郊區的白人球迷（黑人多居住於市中心），球場的嘻哈音樂也被鄉村音樂取代。勇士隊2017年搬遷主場到距離市中心16公里外的Truist Park，被形容是「拋棄了黑人球迷」。

哈里斯說：「這些白人球迷發散出一種川普(Donald Trump)粉絲的氣質。我印象中這裡是有更多黑人球迷的，這很奇怪。」事實上美國前總統川普夫妻還真的在世界大賽第4戰現身，接受勇士球迷的歡呼。此外還有縈繞在勇士頭上多年的原住民爭議，以及今年明星賽被搬走的事件，可以說勇士在大聯盟之中屬於一支政治問題特別多的球隊。