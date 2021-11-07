NBA本季比賽用球從原本的斯伯丁變成威爾森，造成不少球星手感受到影響，就連勇士球星柯瑞都喊新的比賽用球太滑，不過籃網明星前鋒杜蘭特卻自信表示，「換新球不會影響到我的狀態，對我來說，不管新球或舊球感覺都是一樣！」

事實上，杜蘭特確實有本事可以如此嗆聲，因為他本季場均28.3分，是自從2014-15年球季以來新高，投籃命中率高達5成69，更是創下生涯單季新高，看來他適應新球的速度，的確比起其他球星快上許多，可見他本季狀態相當理想。

不過詭異的是，就算投籃命中率相當優異，杜蘭特本季的罰球命中率反而比起過往下滑，他在本季罰球命中率僅7成78，比起上季罰球命中率8成82，整整下跌超過1成，看來比起站定不動且穩穩出手的罰球，他更喜歡移動時跳投的感覺。

本季投籃命中率4成11，含三分命中率3成75的柯瑞，可就不怎麼喜歡新球了，「我不是新球的粉絲，在過去12年時間，我都使用斯伯丁，我的意思是新球更滑了，尤其是流汗之後更難掌控。」快艇前鋒保羅喬治也說：「我不是找藉口，但新球真的不一樣。」