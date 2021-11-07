大陸女星董璇是著名的美魔女代表，保養有術的她，擁有一張凍齡顏值和姣好身材，完全沒讓歲月在臉上留痕跡，而董璇則在前天（5日）過42歲生日，她單穿白襯衫就入鏡，董璇豪開深V解扣子、豪露美腿，解放性感鎖骨、腿根，畫面超養眼。

董璇在5日過42歲生日，寵粉的她不吝嗇在網上曬出福利照，只見董璇辣玩下衣失蹤，她單穿白襯衫就入鏡，放下一頭長髮的董璇還性感大解放，她豪開深V解扣子、露腿根，白嫩鎖骨、纖細美腿全露，董璇對著鏡頭擺出各種性感POSE，舉手投足俏麗、狂噴女人味，完全沒讓歲月在身上留痕跡。

董璇豪開深V解扣子、露腿根，白嫩鎖骨、美腿全露。（圖／取材自董璇微博）

身為壽星的董璇還幽默寫下：「長大了一歲，但又好像沒完全長大」，辣照吸引網友狂讚：「生日快樂、這組照片太美啦」、「美，鎖骨」、「璇璇子好美」、「董璇太漂亮了，氣質好絕，身材又完美」。

保養有術的董璇，完全看不出已42歲。（圖／取材自董璇微博）

董璇從小就喜歡舞蹈，並一舉考進東北地區音樂和藝術領域最高學府的瀋陽音樂學院舞蹈系，而董璇2002年就讀北京電影學院表演系2年級時，幸運被選中成為電視劇《雪花女神龍》的女主角，董璇也一夕成名，不過，董璇雖貴為美女一枚，但她情路走得不順，董璇曾和男星高雲翔有過一段8年婚姻，但因高雲翔2018年在澳洲捲入性侵案，婚姻在隔年也因此畫下句點，而恢復單身的董璇也把生活重心放在工作和照顧女兒上，努力活出絢麗的自己。