25歲女星歐陽妮妮頂著星二代光環出道，一舉一動都備受外界關注，她與男星張書豪2年前因拍電視劇《腦波小姐》傳交往，但始終沒對外正面回應，最近歐陽妮妮在微博PO玩狗滾床照，被網友抓包跟張書豪的房間背景相同，不慎洩戀情。

歐陽妮妮和張書豪緋聞傳了2年，時常因為手滑PO照間接曝光戀愛新進度，據悉，張書豪養了一隻前腳有特殊白毛的柴犬，常常在社群平台曬狗，今年6月歐陽妮妮也在微博PO與寵物犬的躺床合照，一隻是自己飼養的，另一隻柴犬的前腳跟張書豪養的一樣有白毛，房間的佈置和裝潢也跟男方的雷同，疑似帶著狗到張書豪家裡約會，交情絕對不淺。

歐陽妮妮PO曬狗床照，柴犬和房間都被懷疑是張書豪的。（圖／微博@歐陽妮妮）

事實上，這已經不是他們首度因照片意外洩戀情，2年來數次被目擊私下出遊，張書豪還曾PO疑跟歐陽娣娣的微信對話，女方說：「快點把姐姐娶回家，等我交到男朋友，我們3個跟各自男朋友帶著媽媽出去玩。」張書豪回覆：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上了姊姊，然後多了妳們。」歐陽妮妮去年5月也在IG上傳與張書豪在車內的親密合照，沒多久就把照片刪了，但已被眾多網友發現。