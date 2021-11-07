國內新冠肺炎疫情漸穩定，台中市南屯區慈濟靜思堂疫苗快打站協助接種任務，看到許多慈濟志工提供在場民眾各項服務及措施，更有一群維持現場秩序及交通維護的員警，長期支援靜思堂接種站，守護民眾健康；慈濟志工團特地準備79份福氣滿滿福袋，感謝員警防疫期間的辛勞。

慈濟志工團贈予福氣滿滿的福袋，感謝台中市警察局第四分局員警防疫期間的辛勞。（民眾提供／盧金足台中傳真）

慈濟贈送的福袋，內有靜思晨語書籍、健康活力飲品及艾草手工皂，感謝員警防疫期間的辛勞，期盼收到祝福禮的警察同仁，能夠一起造福。

慈濟志工們表示，防疫第一線人員的警察，不分日夜維護治安之餘，肩負起防疫之重責大任，不僅須承受24小時上緊發條的身體疲累，加上面對嚴峻疫情所造成的心理壓力，這時候適時的紓壓、養精蓄銳再戰就是一門重要的課程。

慈濟特別贈予靜思晨語書籍，分享若遇艱難困境時，轉念以歡喜心化逆境為增上緣，保持正向思考；另外亦贈送養生保健飲品及精緻小巧的艾草皂，盼在場與會員警知福、惜福，再造福。

台中市警察局第四分局說，警察向來是正義的化身，常被社會大眾賦予高度期待，面對長期高壓的工作環境，有了大眾的支持鼓勵，就是最佳前進動力，心持正念，成為守護社會最安定的力量。