疫情造成無法跨國移動，學生間的國際交換與教育旅行也受到影響。對此，教育部鼓勵各校踴躍申請「與國外姊妹校推動線上教學計畫」，藉由線上文化交流，建立與國外姊妹校線上合作教學的可行模式，提升學生英語文學習興趣及能力。

國立屏東高中因疫情影響停辦與日本姊妹校東京都立三鷹中等教育學校「2 on 2交換生計畫」國際教育旅行，但在雙方校長、老師們的協調聯繫下推動線上教學計畫，促成三鷹中學39名學生、屏東高中32名學生分為14組進行線上討論交流。

此次交流主題是介紹各自國家的節日與美食，雙方學生皆使用英語來溝通表達，學生們討論過程非常熱烈，且經過這次線上交流，雙方師生也都認為，在疫情尚未趨緩前，可透過舉辦線上活動讓雙方師生交流，維繫彼此情誼。

此外，屏東高中、高雄女中及台南一中在8月間也與加拿大布萊斯學院線上聯合簽署第一個國外學校合作備忘錄，締結為姐妹校，未來屏東高中也將與布萊斯學院進行線上交流，開拓學生國際視野。

教育部國教署表示，目前全球疫情仍屬嚴峻，學校師生尚無法出國進行教育交流，未來也將持續鼓勵各校運用數位科技，進行線上互動交流，與姊妹校保持友好互動，除開拓學生國際化之視野，更可透過英語文的交流，提升語言學習興趣及能力。