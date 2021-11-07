今天是節氣「立冬」，代表著冬天的開始，運勢命理網站「旺好運」分享，這個時節最好為身體進補，做「補冬」來為慰勞一整年的辛苦，也可以趁機補運，讓運勢一路旺到明年。命理師艾菲爾分析，2022年生肖屬虎、蛇、猴、豬的人犯太歲，也可以在立冬年運交換的時候，幫自己補運、強運。

「旺好運」分享，冬令進補有一句俗語說「立冬補冬，補嘴空」，可以多吃滋陰潤燥的食材，例如大白菜、白蘿蔔、豆腐、南瓜及馬鈴薯等，或梨子、桔子、棗子等補充水分的水果。另外也可適時補充藥膳補湯，如麻油雞、薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞等，記得不要過度食用，以免上火。若想要補運之人，可以到廟宇祈求好運，或到土地公廟求財、補財庫，讓年尾的好運帶到明年，也可趁機求取「錢母」，也就是發財金，象徵著「預祝發財」之意，提升財運，保佑財源滾滾。

艾菲爾老師提醒，2022年犯太歲的虎、蛇、猴、豬，若想要安然度過，可做以下4件事來增強運勢：

▍1.破財消災，捐血積德：建議可以安排花大錢行程來破財消災，像是規劃買車、善款捐贈等。另外可以去捐血中心捐血，一來做善事積福德，二來化解血光之災。

▍2.行事低調，桃花非福：最好行事低調，別太招搖，以免招來不必要的麻煩。另外身邊會遇到爛桃花，因此需要多觀察，別太快暈船。

▍3.安太歲：可在新年期間，到寺廟祭拜太歲星君，安太歲燈與光明燈，也可順便求個平安符，隨身攜帶，以求一年的順利平安。

▍4.佩戴適合的水晶、掛鍊：按照自己八字的生肖佩戴一個三合貴人生肖手鍊掛件，或適合佩戴的神獸，作為自己2022年的守護神，避邪除病，轉好運來。