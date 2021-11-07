上季待在湖人不受重用，更在季末不斷放話湖人沒眼光的巫師前鋒哈瑞爾，隨著他在本季打出優異替補表現，他當然不會錯過再次狂虧湖人機會，最近接受媒體訪問，讓他不禁抱怨，「兄弟！哈瑞爾待在球場上面，這當然就是最大的區別。」

畢竟今年休兵期間，哈瑞爾跟庫茲馬、波普兩名隊友被湖人交易到巫師換回韋斯布魯克，也讓哈瑞爾在巫師找到重新出發機會，不僅本季上場時間比起上季整整多了快要8分鐘，場均18.0分、9.7籃板及1.2火鍋表現，都比上季出色許多。

哈瑞爾上季待在湖人，不僅要跟馬克蓋索競爭中鋒上場時間，湖人季中還找來德拉蒙，讓原本就很擁擠的內線，更是競爭激烈，更糟糕的是，湖人總教練佛格甚至開始把安東尼戴維斯改打中鋒，也讓哈瑞爾上場機會更少，甚至常被冷凍整場。

如今來到巫師效力，哈瑞爾雖然仍打替補為主，可是巫師先發內線球員表現都不理想，也讓哈瑞爾上場時間增加到場均30.29分鐘，當然他不會錯過表現機會，隨著巫師本季拿下6勝3敗，並列東區第5佳績，哈瑞爾更要好好虧一下湖人才行。