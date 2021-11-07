雲林傳出11月大男嬰遭保母摔傷事件，網紅「正義哥」徐奕今（7日）凌晨在臉書上開直播，表示一名11月大男嬰遭保母摔傷，昏迷指數只有3，目前正在開刀搶救中。「正義哥」開車衝雲林縣警局，表示希望要一個公道，不要像高雄仁武刺青師女兒事件翻版，保母推卸責任，沒有真相。

據了解，目前警方已接獲報案介入調查，而詳細案情也有待調查釐清。