雲林傳11月大男嬰遭保母摔腦部重傷 醫院開刀搶救中 09:482021/11/07 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林傳出11個月大男嬰遭保母摔腦部重傷，開刀搶救中。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林傳出11月大男嬰遭保母摔傷事件，網紅「正義哥」徐奕今（7日）凌晨在臉書上開直播，表示一名11月大男嬰遭保母摔傷，昏迷指數只有3，目前正在開刀搶救中。「正義哥」開車衝雲林縣警局，表示希望要一個公道，不要像高雄仁武刺青師女兒事件翻版，保母推卸責任，沒有真相。 據了解，目前警方已接獲報案介入調查，而詳細案情也有待調查釐清。 德艦暌違20年泊靠日本 強化印太參與 托育問題引爆離職潮 #11月 #男嬰 #保母 #開刀 #搶救中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中共六中全會登場 人事案受矚目 04:102021/11/07 全球財經 台東添丁亭啟用 客家浪漫助催生 04:102021/11/07 地方新聞 照顧聾啞確診者 暖人大字報貼心 04:102021/11/07 地方新聞 維也納啤酒節 千人擠爆南美2館 04:102021/11/07 地方新聞 金條保值 意外入10大熱銷榜 通膨囤貨潮 雙11業績增3至4成 04:102021/11/07 財經焦點 霹靂商城雙11祭史上最狂優惠 04:102021/11/07 娛樂新聞 主客場球衣亮相 主場門票開賣 04:102021/11/07 財經要聞 親中派林芳正 傳內定接日本外相 04:102021/11/07 話題觀察 罕見！11月台電降壓3％ 秋冬鬧缺電 台電稱天氣太熱是因素 在合法變動範圍內 04:102021/11/07 焦點要聞 傷者控政府靠民間捐款 轉移焦點 04:102021/11/07 社會新聞 人事異動站 10月29日至11月4日 04:102021/11/07 專題周報 社會熱門新聞 高雄摩鐵小情侶全裸陳屍浴缸 警追凌晨關鍵訪客 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 學霸「觀落陰」後幻聽12年刺警 專家 ： 最怕就是回不來 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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