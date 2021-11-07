賴清德副總統日前邀美國在台協會處長孫曉雅等駐台使節參訪「至善釣蝦場」，一起體驗釣蝦樂趣，並與代表們一同烤蝦及用餐。賴清德今天表示，好東西要和好朋友分享，很開心能和一群台灣的好朋友，一起體驗台灣文化的豐沛脈動。

賴清德赴至善釣蝦場，與駐台使節體驗台灣文化。（取自賴清德臉書）

此次與賴清德共同出遊的駐台使節，包括美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰伉儷、澳洲辦事處代表露珍怡、印度台北協會會長戴國瀾伉儷、英國在台辦事處代表鄧元翰等也出席。

賴清德赴至善釣蝦場，與駐台使節體驗台灣文化。（取自賴清德臉書）

賴清德致詞時首先歡迎美國、日本、澳洲、英國及印度駐台代表及夫人，來體驗台灣人平常做的休閒活動—釣蝦，他希望藉由這樣的方式，讓代表們了解台灣民眾生活文化，也對台灣留下深刻的印象。此外，他也誠摯感謝日本及美國近日再次捐贈台灣疫苗，這對台灣防疫幫助非常大。

隨後，在至善釣蝦場老闆林聰明教學說明及示範下，賴清德與駐台代表一起體驗釣蝦樂趣，現場氣氛活絡愉快；結束後，副總統也頒發「金竿獎」予收獲量最多的印度駐台代表戴國瀾，並與代表們一同烤蝦及用餐。

賴清德今天也在臉書表示，一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群逗陣ㄟ好朋友！釣蝦是台灣具特色的休閒文化，也是陪伴許多人成長、約會的美好回憶。好東西要和好朋友分享，很開心能和一群台灣的好朋友，在釣蝦等待、專注、上鉤及分享辦桌美食的過程中，一起體驗台灣文化的豐沛脈動。