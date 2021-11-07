巴菲特執掌的柏克夏海瑟威6日發布第三季財報，受惠於經濟持續從疫情低潮復甦，推升營運獲利增長18％到64.7億美元。

不過淨收入卻大幅下滑66％到103億美元，反映柏克夏持有的蘋果與美國銀行等股票的未實現投資利得出現縮減。

柏克夏還表示它在上季大舉斥資76億美元購買庫藏股，凸顯在美股頻創新高，導致收購其他企業已成為過於昂貴的交易，迫使它只能將現金花在買回自家股票。

儘管如此，到9月底為止柏克夏的現金水位仍繼續攀高到1492億美元，再度改寫歷史新高紀錄。