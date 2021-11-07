柏克夏Q3營運獲利增長18％ 現金水位再創新高 09:492021/11/07 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴菲特執掌的柏克夏海瑟威6日發布第三季財報，受惠於經濟持續從疫情低潮復甦，推升營運獲利增長18％到64.7億美元。 不過淨收入卻大幅下滑66％到103億美元，反映柏克夏持有的蘋果與美國銀行等股票的未實現投資利得出現縮減。 柏克夏還表示它在上季大舉斥資76億美元購買庫藏股，凸顯在美股頻創新高，導致收購其他企業已成為過於昂貴的交易，迫使它只能將現金花在買回自家股票。 儘管如此，到9月底為止柏克夏的現金水位仍繼續攀高到1492億美元，再度改寫歷史新高紀錄。 三大指數同步創新高 預期美股持續上攻 華新Q3獲利 創同期新高 #柏克夏 #億美 #營運獲利 #增長 #現金水位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美第三季商用不動產銷售額 創新高 04:102021/11/07 全球財經 美議員提案：在台設傳染病監控中心 防再爆疫情 04:102021/11/07 焦點要聞 社評／加入DEPA展現數位經濟雄心 04:102021/11/07 焦點新聞 金條保值 意外入10大熱銷榜 通膨囤貨潮 雙11業績增3至4成 04:102021/11/07 財經焦點 多頭點火 達人聚焦化工股 04:102021/11/07 產業特刊 盧正穎專欄－權值股守穩 有利指數再突破 04:102021/11/07 財經要聞 台塑四寶10月營收 全面躍增 04:102021/11/06 財經要聞 台灣高股息基金 打造安穩現金流 04:102021/11/06 產業特刊 雙11助攻 百貨周年慶壓軸戲登場 04:102021/11/07 專題周報 嘉威 通過下半年配息3元 04:102021/11/06 證券．權證 中扮主力 美貿易逆差創新高 04:102021/11/06 全球財經 財經熱門新聞 聯電遭3大空頭追殺後 專家爆這2檔越噴越危險 一堆散戶慘了 - 財經 台積電操到爆 一堆人擠破頭想進？內行曝1點超心酸：都麻木了 - 財經 台積高雄廠沒動靜 楠梓成交量雪崩 他爆殘忍現實：回不去了 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 通膨來襲時可以買什麼股票？6檔巴菲特抗通膨概念股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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