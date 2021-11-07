台北市立聯合醫院陽明院區爆出疥瘡院內感染事件，醫院9月底時收治1名疥瘡病患，10月29日檢查陰性，不料同日有其他病患出現皮膚紅疹症狀，疑似院內群聚感染疥瘡，院方針對57名病人及員工進行採檢後，發現有2名病患確診，目前正在治療。

聯醫說明，陽明院區於9月30日收治1名疥瘡病人，已於他院進行疥瘡治療10餘日，經本院區持續疥瘡治療照護，10月29日檢查已為陰性；同日該病房通報有病人皮膚出現紅疹，立即啟動感控調查及採取防治措施。

聯醫表示，針對該病房所有病人及員工共計57名進行皮膚檢查，結果2名病人疥瘡確診，立即安排治療並持續監測中，其餘55人仍要持續監測。

北市聯醫陽明院區醫務長何清幼表示，針對疥瘡陽性及發生皮膚紅疹個案均提供適切治療，病房環境全面清消，要求工作人員落實手部衛生與防護裝備正確穿戴，布類制服加強消毒處理，以杜絕傳染風險。