大陸當紅女星楊冪堪稱工作狂，這些年作品一部接一部，替身需求也比其他人高，其中，楊冪最知名的替身，是女模卓亨瑜，從身材到臉蛋都是精挑細選過的，與本尊幾乎一模一樣，她也因此爆紅，被封為「小楊冪」，如今卓亨瑜嫁入豪門，當媽的她仍經常上社群分享生活，日前一張帶娃出遊照，她的狀態引發熱議。

楊冪是多產的女明星，每部戲幾乎都創下佳績，其中，2017年主演的作品《三生三世十里桃花》，讓已經很紅的楊冪人氣更上一層樓，在這部戲中，楊冪也用了替身，女模卓亨瑜跟楊冪站在一起，有種複製人的感覺，兩人幾乎長得一模一樣，卓亨瑜也因此大開知名度，推進了演藝發展，也推動了愛情。

《三生三世十里桃花》中楊冪（左）與替身卓亨瑜（右）幾乎長得一模一樣。（圖/楊冪中視提供、卓亨瑜微博）

事實上卓亨瑜在完成《三生三世十里桃花》後，大幅降低的接戲頻率，後來才得知，她低調與富二代結婚，成了豪門貴婦，婚後她給老公生了一個兒子，卓亨瑜仍經常透過微博分享生活，不乏能看見她拿名牌包搭名車，生活過得相當富足。

卓亨瑜低調嫁入豪門，如今當媽仍維持得很好，宛若少女。(取材自卓亨瑜微博)

而儘管已經當媽媽，卓亨瑜心力除了放在孩子身上外，也相當重視本身的保養，如今的她臉蛋、身材依舊，近日上傳了帶兒子出門野餐玩耍的照片，只見卓亨瑜打扮年輕，穿著貼身短裙搭牛仔外套，陪著兒子在草地上奔跑，小巧臉蛋與神級美腿見客，宛若少女一般，根本豪門辣媽，而孩子的顏值也跟媽媽一樣高，被讚「和媽媽長得一模一樣！愛了愛了」、「美少女媽媽」，敲碗希望她多更新。