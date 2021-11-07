「國民女神」陳妍希與大陸小生陳曉是模範夫妻，兩人在2016年結婚並生下兒子「小星星」，由於小倆口對家庭生活相當低調，也讓一家三口的日常備受矚目，陳妍希昨（6日）則罕見在社群媒體罕見分享育兒日常，陳妍希帶著將滿5歲的兒子「小星星」逛書店，小星星暴風抽高，已長到媽媽的腰部，還意外成為照片亮點。

陳妍希婚後定居大陸，專心照顧丈夫陳曉和萌兒小星星，陳妍希近日則帶著孩子現身秦皇島市的書店，並在小紅書曬出與兒子逛書店的親子照，陳妍希氣質穿風衣外套、咖啡色帽、腳踩靴子，小星星則穿著一身亮眼黃色騎士裝，相當可愛，陳妍希曬出母子同框照外，活潑的小星星拍照時還俏皮地拿紙張遮在頭上，模樣萌翻。

將滿5歲的小星星暴風抽高，他已長到媽媽的腰部。（圖／取材自陳妍希小紅書）

野生陳妍希帶兒子「小星星」逛書店。（圖／取材自陳妍希小紅書）

陳妍希雀躍透露，想造訪這間書店很久了「有好看的明信片，戶外還有一個漂亮的空間可以看書」，但有不少網友則把焦點放在小星星上，只見小星星暴風抽高，已長到160公分陳妍希的腰部，萌樣還意外成為照片亮點，網友也紛紛驚呼：「小星星好帥，是酷BOY（男孩）」、「感覺星星長大好多，我們妍希也越來越溫柔」、「兒子像爸爸，又是一個絕世帥哥」、「親子活動好溫馨」。

其實陳妍希在去年9月時，就曾發文透露兒子上學了，只見小星星穿著紅上衣、黑褲的制服，腳穿黑襪、黑皮鞋，小大人的上課穿搭，讓陳妍希噴母愛直呼：「穿制服好可愛」，而陳妍希也錄下兒子走路的模樣，只見小星星走路搖晃、兩條小肉腿超可愛，儘管小星星沒有露出正臉，短短幾秒的影片依舊萌度爆表。