濱崎步今7日在官方推特PO文，昨天（6日）的演唱會後因為身體不適，緊急到醫院接受檢查，醫師診斷後為「過敏性休克」症狀，由於被判定需要靜養，不得不取消今7日在名古屋的演出。

正在進行日本場巡演的濱崎步，4日才傳出自己腳步骨折但還是決定帶傷上陣，沒想到6日竟然出現更嚴重的狀況，和所有工作人員討論後，不得已才決定取消演唱會，向期待許久的歌迷致上最高歉意。濱崎步這次喊出亞洲巡演，日本場次為每個月兩場，10月千葉、11月名古屋、12月東京以及明年1月兵庫，而未來是否有規劃海外場次都是未知數。

11月7日(日)「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2021-2022 A ～23rd Monster～」愛知公演開催中止のお知らせhttps://t.co/1jlbbmqJNm — ayumi hamasaki (from staff) (@ayu_19980408) November 6 2021

濱崎步4日才更新了Instagram，透露自己腳踝骨折，並宣布仍會舉行公演，且表示「正在和所有工作人員商量討論怎麼處理，但是23年來我一直有些病痛，但一樣會在週六（6日）和周日（7日）的名古屋表演階段，同時處理好我的傷痛。」

此外，據日媒《News Postseven》報導，濱崎步在去年變成單親媽媽的消息曝光，孩子的爸身分傳出是小20歲的舞者荒木駿平，由於身分懸殊而無法公開戀情。