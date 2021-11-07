YouTuber兼AV監製米砂（Misa）搶搭Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》熱潮，順水推舟拍《鮑魚遊戲》，內容改編成暗黑版本，吸引上萬網友付費觀看，大賺3百萬回本。近日網瘋傳該片續集招募臨時演員，最多可領6000塊酬勞，導致米砂的信箱被灌爆，對此本人親自闢謠：「這不是我們在徵啊！」

米砂昨（6日）在IG限時動態針對《鮑魚遊戲》續集臨演徵文緊急回應：「這個不是我，也不是我們相關的，請大家不要被誤導了，也不要再問我怎麼應徵了！」表示目前沒打算拍續集，真的要拍也要等南韓第二季推出時，再由她或片商發文徵人，其他管道都跟《鮑魚遊戲》無關。

米砂今（7日）的心情仍受到謠傳的徵文影響，氣憤地在IG限時動態怒吼：「我真的快要ㄎ一笑」表示明明是冒牌貨在徵人，自己的信箱卻莫名被灌爆，還得代替冒牌貨挨罵，氣到想求償。

根據這張在臉書社團瘋傳的成人版《魷魚遊戲》招募臨演價目表，招募類型分為「男女玩家」、「走來走去的紅衣人」，前者希望找視覺年齡18至30歲的人，個性活潑、身材中等就符合條件，只需要一般戲劇演出，若因連戲需求4天全勤，可領6000元，其他演員也有3000或4500的費用；至於不露臉的紅衣人士兵，不限制性別和年齡，需要25人，每位可領1000元。