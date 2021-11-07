The assist that gave Kyle his 19th career triple double ⬇️ pic.twitter.com/KoBf2JhIlk — Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 7 2021

羅瑞總算打出從暴龍跳槽熱火後的最佳表現！靠著羅瑞7日貢獻20分、12籃板及10助攻的加盟熱火首次大三元，希洛也替補投進6顆三分球、包辦29分，熱火驚險止住爵士的最後反撲，終場118比115氣走爵士，笑納本季第7勝(2敗)。

原本打到末節，地主熱火一度取得110比91大幅領先，可是爵士靠著米契爾帶領，打出誇張17比3猛攻追上，甚至靠著康利最後18.9秒的三分球，把比數追成113比115緊張局面，爵士也馬上犯規把希洛送上罰球線，結果他兩罰中1。

雙方僅有3分的情況下，爵士暫停過後，選擇讓戈貝爾籃下扣進兩分，然後又把吉米巴特勒送上罰球線，這次兩罰俱中，爵士再次喊出暫停，接著把最後一擊交給手感最好的米契爾三分出手，可惜這球沒進，也讓羅瑞搶到籃板球拖完時間。

熱火除了羅瑞與希洛得分破20，吉米巴特勒也有27分、6助攻與3籃板，阿德巴約17分、6助攻與6籃板；米契爾替爵士攻下全場最高37分，卻沒辦法投進最後一擊，康利18分、7助攻，波達諾維奇17分，歐奈爾15分、5籃板及6抄截。