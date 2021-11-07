在國會卡關多時的1兆美元基礎建設方案，上周五（5日）終於在美國眾議院表決通過，並預定本周將提交總統拜登簽署。由於民主黨日前在州長選舉慘敗，這次攸關民主的重大基建案能夠過關，有助提振拜登低迷聲望，並暫時化解他上任以來遭遇的重大施政危機。

歷經數月的僵持與談判，眾議院5日晚間以228票贊成、206票反對，通過總額1兆美元的基礎建設案。這項法案涵蓋範圍包括對道路、橋樑、鐵道與其他交通設施進行更新與現代化，被視為美國過去30年來最大的基建翻新工程。拜登過去曾承諾此案將可為美國創造更多工作機會與增強競爭力。

原本民主黨中間派與進步派對於此案仍有諸多歧異，不過在經過閉門協商，加上拜登頻頻喊話遊說黨內議員支持，兩派終於達成共識，也讓此案得以驚險過關。其中拜登所屬的民主黨眾議員，大多對該法案投下贊成票，只有6名民主黨人持反對票，至於共和黨則有13名議員支持。

由於民主黨日前在州長選舉才遭遇重大挫敗，外界解讀為這是美國民眾對於拜登與民主黨施政投下的不信任票。自從拜登上任以來，除了初期通過2兆美元紓困案與力推疫苗接種計畫外頗受好評，之後就不見實質建樹。加上近來美國物價高漲與經濟成長停滯不前，導致拜登的民調支持度已經降到50％以下。