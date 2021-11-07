電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）繼在推特發布讓人猜不透的七步詩後，6日又發文詢問超過6500萬粉絲：該不該賣掉特斯拉10%持股？他表示不論網友投票結果如何，他都將遵守。截至台灣時間今（7）日上午8時，過半數網友支持他賣掉持股。

馬斯克6日發布推文，在推文中設立投票活動，詢問網友他該不該賣掉特斯拉10%持股，指出近期未實現盈利已經成為一種避稅手段。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6 2021

他還承諾，不論網友投票結果如何，他都將遵守結果，還補充說明，自己經營公司沒有收取現金或獎金，只有股票，所以唯一納稅的方式就是賣股票。

Note I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. — Elon Musk (@elonmusk) November 6 2021

截至台灣時間今日上午8時，已經有將近160萬人投票，當中53.6%網友贊成他賣股票，46.4%不贊成。這項投票將在美東時間7日下午3時截止，

據路透社估算，截至6月30日，馬斯克一共持有特斯拉1.705億股，持股佔各斯拉22.4%，另根據5日收盤價，他出售10%持股將相當於210億美元。

分析師指出，由於大量期權即將於明年到期，因此馬斯克無論如何都必須轉移大量持股以繳稅。

馬斯克發布推文之前，美國國會才提議對億萬富豪的資產課稅，以協助支付美國總統拜登推動的社會支出法案。