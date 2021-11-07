11月才進入首周，據悉，有民眾爆料，台電傳罕見在11月供電「降壓」，專家表示，證明現在「就是缺電」。對此，宅神朱學恒想起民進黨對四大公投立場是「四個不同意，台灣更有力」，朱譏諷，核四不重開，台灣更有力？「沒電是有力在哪裡啦，是不是數學不好」？

據《中國時報》今（7日）報導，有民眾爆料，台電供電開始「降壓」，工廠與用戶端用電都遭降3％，過去台電雖也對用戶祭出過降壓手段，但只在夏天，罕見出現在秋冬，尤其是11月，清大工程與系統科學系教授葉宗洸表示，證明現在「就是缺電」。

不過，台電則回應，本周最熱有到30度，過去11月沒有這麼熱，氣候是因素，此外，秋冬大型機組如核三等在歲修，相對供電比較不足，但降壓沒超過《電業供電電壓及頻率標準》所允許的上下5％變動範圍，在合法之內。

對此，朱學恒也在臉書發文表示，「說是不缺電，實際上就缺電啊！他X的你就沒有碳中和，台灣排碳那麼多，全球暖化就不知道嗎」？朱譏諷，核四不重開，台灣更有力？沒電是有力在哪裡啦，是不是數學不好？

許多網友也在其po文底下留言表示，「缺電是事實，能源雙軌制才是最好的」、「缺電後接下來是三四五六接天然氣廠一直接下去無窮盡？OMG」、「時空背景不同之術施展後就會重啟核四了，現在還不是時候」、「所以我會投四張同意票」。