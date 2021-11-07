最新調查顯示，越來越多美國民眾認為經濟狀況不佳，反映在美國通膨率居高不下和供應鏈中斷遲遲難解之際，民眾對美國經濟前景的看法轉趨悲觀。

根據美聯社公共事務研究中心（The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research）調查顯示，美國僅有35％的民眾認為國家經濟狀況不錯，比率低於9月調查的45％，與1月和2月時的數據則差不多，當時大部分美國民眾還未能接種新冠肺炎疫苗。

最新報告指出，65％的受訪者認為美國經濟狀況不理想。調查發現，將近半數（47％）美國民眾認為2022年經濟將會惡化，只有三成民眾預期經濟將會好轉。美國民眾對經濟的看法與2月和3月的調查大相徑庭，當時有44％的民眾預期經濟將會改善，而32％的民眾認為經濟可能惡化。

此外，不論是民主黨或共和黨的支持者，對經濟展望均轉趨悲觀。51％的民主黨籍受訪者預期經濟將好轉，低於2021年稍早調查的七成。將近四分之三（74％）的共和黨籍民眾預期經濟可能惡化，高於先前調查的59％。

隨著民眾逐漸看空經濟前景，連帶對美國總統拜登的滿意度也下滑，58％的民眾不滿意拜登的經濟施政表現，41％的民眾滿意。

美國物價持續飆升，甚至比經濟學家、聯準會（Fed），或是白宮預測持續的更久。

由於供給難以趕上需求的速度，過去五個月來美國消費者物價指數（CPI）年增率皆在5％之上，從二手車、食品，再到家電等，各項物品價格皆上漲。天然氣價格已經攀抵7年新高紀錄，今年冬季的供暖成本可能急速上揚。