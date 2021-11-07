真療癒！一名高雄屋主的家門口遭一台黑色TOYOTA亂停車，導致今早出門上班時車開不出去，打電話聯絡對方竟關機，連報警叫警察也找不到車主，一氣之下從事營造業的屋主搬出鷹架和黃布條，直接把車子「封印」起來，讓黑色TOYOTA乾脆別出去了，照片曝光後，網友們拍手叫好，大讚「這個結界好啊！」、「好像命案現場」。

黑色TOYOTA被鷹架和黃布條封印住，動彈不得。(翻攝自 爆廢公社二館)

一名網友今天在臉書「爆廢公社二館」轉貼高雄湖內鄉親的PO文，指出高雄一名屋主家門口被一台黑色TOYOTA亂停車堵住，害得從事營造業的屋主早上上班車開不出去，打電話聯絡車主牽車，對方竟然關機，報警叫警察來也找不到人，把屋主氣死，一怒之下搬出鷹架和黃布條，把TOYOTA團團包圍、關起來，乾脆都別出去。

照片一PO上網後，讓網友們看了紛紛留言：「沒辦法拖吊就讓你出不去」、「太好了，看到這樣處理就放心了」、「哈哈哈哈哈，好像命案現場」、「療癒」、「我還以為他死在裡面」、「關到他出來跟你認錯啦」。

還有人表示，「營造業都不是吃素的」、「營造業就是有適合的工具」、「還好只是營造業屋主，不是討債業屋主」、「這車主要牽車前恥度技能還要點滿」。