台北市一名30多歲孕婦3日凌晨肚子痛即將臨盆，急忙用Uber叫車前往醫院，但在車上時羊水就破了，弄髒車子椅墊。事後收到車行的清潔費估價單，一共11880元，除了更換泡棉、椅墊等項目外，竟然還有一筆3850元的「板金費」，讓這名女子與家屬十分傻眼。對此，司機表示估價單是車廠出的，他也不清楚為何會出現板金費。

3日凌晨約5點左右，這名孕婦發現陣痛襲來，恐怕快要生了，因為當時獨自一人在家，因此用手機APP叫Uber前往醫院。據東森新聞雲報導，不料婦人在搭車途中羊水就破了，沾到椅墊上。

事後婦人順利產下一名男嬰，但幾天她收到Uber通知，將代車行收取11880元的清潔費，並附上保養廠開出的估價單。不過估價單中除了椅墊套和椅墊泡棉更換共8030元，另外還列了一筆3850元的「板金費」。婦人認為弄髒椅墊應該賠，但為何會有板金費，希望能得到解釋。

對此，司機表示估價單是維修場列出的，自己也不清楚為何有板金費。不過有網友指出，這筆「板金費」應該是拆裝工資，因為維修拆裝時會合併到板金。也有網友說自己4年車換前座海綿，但因為海綿停產，只能更換庫存座椅總成，連工帶料要一萬三，孕婦這費用算是少的。