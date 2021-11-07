EMBIIID for THREEE! pic.twitter.com/6RL4XD6lpO — Philadelphia 76ers (@sixers) November 7 2021

就算膝蓋傷勢仍未痊癒，面對七六人兵源短缺窘境，恩比德還是決定上場拚了！恩比德7日貢獻30分、15籃板的驚人雙十數據，帶領七六人114比105宰掉公牛，豪奪6連勝，目前七六人也以8勝2敗續居東區龍頭，完全不受傷痛潮影響，七六人總教練瑞弗斯更成史上第10位千勝教練。

儘管七六人靠著恩比德很早就拿雙十表現，一路居於領先，公牛仍靠拉文、迪羅薩兩人火力，最後關頭把比數追成99比99平手，可是隨後寇克馬茲、尼恩兩名七六人射手接連投進三分球，打到最後1分21秒，七六人以109比104領先。

接下來公牛交給拉文、武切維奇兩人三分出手都沒進，七六人採取拖延戰術，沒想到恩比德在進攻時間即將到點前夕，最後15.5秒站在三分線外把球投進，擴大七六人領先差距到8分，儘管公牛仍喊暫停，可惜場上局面早被七六人控制。

七六人今天只用8人輪替，卻有7人得分上雙，似乎不受3名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽，以及兩名傷兵無法上場、班西蒙斯繼續內訌缺席影響，前役因傷休兵的寇克馬茲投進7顆三分球、獨拿25分，米爾頓13分、7籃板及6助攻。

公牛仍以拉文32分最高，另有9籃板、3助攻，迪羅薩25分，德瑞克瓊斯替補拿下13分，武切維奇雖有11分、11籃板，卻是投16中5。苦吞2連敗的公牛，目前6勝3敗，跟籃網、尼克、巫師並列東區第3，聲勢似乎不如剛開季那麼高漲。