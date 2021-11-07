水果、食品試吃，增加行銷機會，工作若能先實作，有助提早了解職業型態，台中市府勞工局聽到勞工心聲，協助弱勢青少年、中高齡者、高齡者、新住民及身心障礙者等求職者適性就業，與在地企業合作舉辦產業職場體驗活動，經體驗實作後，有32名求職者主動填寫履歷表，顯現積極求職的態度與需求。

超有效率！勞工局舉辦職場實作體驗，讓求職者親自了解產業面貌、職場環境及各部門工作內容，體驗實作後現場徵才面試，直接媒合工作，求職者免於舟車勞頓之苦，今年已辦理7場職場體驗。

勞工局長張大春指出，弱勢民眾相對一般民眾較不易求職，今年國內又面臨疫情升溫造成廠商業務緊縮，工作機會短缺，為協助民眾順利進入職場，規畫多元化的就業服務型態，包含由就服員提供個別化的就業協助、申請專案補助津貼、辦理就業博覽會、開辦講座課程外，也帶領求職者前往職場「動」起來。

目前響應提供實作機會的業者，包括全聯福利中心、詠安加油站附設驗車廠、小鍋甜點咖啡、運動用品店迪卡儂及妙管家股份有限公司等多個單位體驗實作，活動後即安排面試徵才，協助求職者及早就業。

「謝謝市府辦理的活動，讓我有難得機會可以實際了解全聯福利中心的工作內容，原來有這麼多樣！」、「市府舉辦的職場體驗活動，讓我比較安心參加」、首次參加市府勞工局辦理職場體驗的民眾，在過程中向工作人員分享感受，體驗實作後，有32名求職者主動填寫履歷表。

就業服務處強調，今年除針對求職者辦理不同產業的職場體驗，並從中開發職缺進行媒合外，對於初入社會的弱勢青少年，為更豐厚其求職準備與尋職信心，更整合職前準備課程、職涯心理測驗、職場實作體驗等三大措施，協助青少年瞭解就業市場趨勢、職場生態及各類就業服務資源。

急於求職，來自低收入戶家庭的小婷說，經三大措施協助，對自己的職涯規畫更能掌握與確認，從實作體驗獲激勵，對於找工作更有信心，填寫求職登記表，透過就業服務處的就業協助，為將來就業做好充足的準備。

就業服務處表示，知名速食店麥當勞近期擴大招募計時人員，工作地點遍及台中市各區，為協助求職者於防疫期間順利找工作，就業服務處推出「代收履歷」服務，歡迎想找工作的朋友投遞履歷。