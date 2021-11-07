明星游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)成為自由球員了，根據美國電視台FOX 26 Houston的Mark Berman報導，太空人最新出價5年1.6億美元（新臺幣44.55億）要簽回柯瑞亞，平均年薪3200萬美元！紐約洋基傳出想要爭取柯瑞亞來填補游擊空缺，太空人同時也不希望柯瑞亞跑去敵營。

今年開季前太空人提出6年1.2億美元合約，柯瑞亞拒絕，太空人接著提高到5年1.25億美元，現在則是5年1.6億美元。柯瑞亞想要很長的合約，不過這已經是太空人史上最高待遇了，聯盟當今最好的二壘手之一「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)與太空人的合約是5年1.51億美元。如果柯瑞亞接受合約，就會超越阿土伯而成為太空人最大肥約的野手。

洋基缺乏可靠的游擊手，原本游擊手托瑞斯(Gleyber Torres)的守備不佳，內野手勒馬修(DJ LeMahieu)、厄薛拉(Gio Urshela)連帶受到影響。厄薛拉季末從三壘被調往游擊，勒馬修則是頻繁在一二壘之間切換，季末被調去站三壘，托瑞斯改去二壘。游擊的位置改由維拉斯奎茲(Andrew Velazquez)暫代，但是缺人的問題始終未獲解決。

《MLB Trade Rumors》估算，柯瑞亞在自由市場的價值恐怕比太空人的開價更高，他今年27歲，簽一個10年長度的合約也很合理，但是太空人缺乏簽長約的意願。柯瑞亞今年有26轟、92打點、34支二壘打，他是太空人勝利貢獻值排行第一的球員。