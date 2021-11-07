台中市府衛生局今年與71家合約醫療院所合作，補助提供老人健康檢查服務，補助檢查服務12月5日將截止。

市府表示，設籍台中市且年滿65歲以上長者，或設籍台中市且年滿55歲以上原住民，只需攜帶身分證及健保卡至台中合約醫療院所，即可接受加值健康檢查服務，符合資格長者可提早預約，掌握自身健康狀況。

衛生局指出，依衛生福利部2017年國民健康訪問調查，有84.7％長者至少罹患1項慢性病，常見慢性病主要為高血壓、糖尿病、心臟病等，慢性疾病及合併症相對造成失能增加，若確認診斷早期治療，可達到良好的治療效果。

衛生局長曾梓展說，老人健康檢查除國民健康署補助提供成人預防保健項目外，市府額外補助設籍台中65歲以上民眾及55歲以上原住民每年1次老人健檢，提供胸部X光、心電圖、糞便潛血檢查、衰弱評估、血清白蛋白及甲狀腺刺激素等檢查。

此外，還有長者營養評估與身體代謝相關檢驗，經老人健康檢查及早發現問題及早治療，預防及減緩失能發生。