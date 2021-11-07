一名女網友表示，目前從事車廠專員，一個月月薪至少4萬，但她好奇若未來想換工作，還有什麼職業是4萬以上，或是有更高薪的工作，文章引發網友熱烈回應，包括軍警消、護理師、跑船、貨車司機、工程師或銀行等，也有網友認為，若不計較工作得付出多少努力及犧牲，想月領4萬薪水並不難。

原PO日前於論壇《Dcard》透露，目前在一家汽車服務廠做專員，一個月薪水至少有4萬元，若加上加給則會多到5萬元，但她好奇未來若想換跑道，在剛畢業、不論科系的條件下，除了業務之外，是否有其他工作可維持這個薪資水平，甚至是更高。

貼文曝光後，不少網友也紛紛回應，「老闆秘書」、「國營警察、公務員、消防員都有」、「金融業」、「職業軍人」、「護理呀！我第一份工作43k」、「跑船正職一個月12至16萬」、「服務業照日夜班輪都有」、「外商公司都很敢給啊」、「我個人推薦營造業，超缺人，尤其是女生，每個月都5萬起跳」。

不過也有人認為，若只要求月薪超過4萬，不考慮要付出多少代價及努力，其實很多工作可選，包括服務業、科技大廠作業員等，比較基層的工作都會有4萬元，更別說具專業性或技術性的工作，只要肯做犧牲及努力，想超過4萬並不難，「若妳想要什麼條件都不用，4萬還是算了吧」。