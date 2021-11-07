台中市府7日公布今年10月消費者物價指數(CPI)為105.56，較9月下跌0.09％；較去年同月上漲2.31％。10月營造物價指數較9月上漲0.82％，較去年同月上漲14.92％。

主計處表示，10月CPI較上月下跌0.09％，主因本月起實施非夏季用電費率，葉菜及果菜類因天氣平穩而供量增加，藥品及保健食品降價促銷，國內旅遊因進入淡季，團費調降，保母費中秋節後回穩，肉類、檳榔、理容服務費價跌所致；部分水果及冬季女用服飾新貨上市，油料費隨國際油價調漲，抵銷10月跌幅。

10月CPI與去年同月比較上漲2.31％，主因油料費、國際機票、肉類、蔬菜類、水果、住宅維修費、家庭用品、房屋租金、鮮花、醫療保健器材、洋菸及檳榔價漲所致；鞋類價跌，抵銷部分漲幅。

7大類指數中，交通及通訊類較去年同月上漲7.55％，主因油料費反映國際油價及國際機票價漲，分別上漲28.17％與25.34％所致；食物類上漲3.14％，主因肉類、蔬菜類和水果調漲，各上漲5.61％、13.03％與13.51％所致。

居住類上漲1.26％，主因住宅維修費及家庭用品、房屋租金隨行情調漲，各上漲7.36％與3.37％與0.59％所致，教養娛樂類上漲1.24％，主因今年日夜溫差大影響鮮花生長，供給減少價格上漲，上漲19.96％；衣著類下跌2.67％，主因鞋類優惠幅度增加，下跌13.11％所致。

10月營造物價指數較9月上漲0.82％，主因為鋼筋、變壓器及配電盤價漲，以致金屬製品類與機電設備類分別上漲1.22％及2.42％，材料類指數上漲0.97％；另因鋼筋工因缺工致工資上漲，以致工資類上漲0.79％，致勞務類指數上漲0.53％。