今天進入立冬節氣，運勢命理網站「十二生肖吧」分享，生肖屬虎、兔、牛、馬、羊的人立冬後運勢上漲，鴻運當頭，無論是財運或事業運都非常順遂。

▍1.生肖虎

屬虎人在立冬過後運勢上漲，凡事都順順利利，而且人緣變好，身邊出現有力的貴人，能運用人脈賺大錢，或藉由貴人介紹跳槽到比較好的工作環境，過著愉快的好日子。

▍2.生肖兔

屬兔人立冬後迎接好運降臨，偏財運很旺，會獲得意外的橫財，一定要好好把各種賺錢機會。創業者能找到很棒的合作對象，拿到大訂單。這段時間身邊的人常常會主動出手相助，遇到問題都能迎刃而解，做事順利，賺錢輕鬆。

▍3.生肖牛

屬牛人在立冬後幸運連連，有心想事成的好運氣，上班族信心大幅提升，能獲得表現機會，受到長官重視，有升職加薪機會，事業前景一片光明。創業者財運上升，會有好機遇找上門，賺取理想中的利潤。

▍4.生肖馬

屬馬人立冬後事業越來越順遂，幫扶運很旺，遇到困難時身邊會出現神隊友主動幫忙解決，因此容易做出亮眼的成績，讓同事和長官刮目相看。這段時間做事積極有效率，將一切進度掌握在手中，整個人充滿自信。

▍5.生肖羊

屬羊人立冬後財運明顯提升，身邊會有貴人指路，介紹難得的賺錢機會，投資獲利，存款穩定上升。除此之外，事業也能順利發展，業務性質工作的人業績上漲，上班族有望獲得額外獎金，過著手頭寬裕的美滿生活。