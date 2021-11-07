美國知名饒舌歌手崔維斯·史考特（Travis Scott）在家鄉舉辦天文音樂祭（Astroworld fest 2021）5日傳出粉絲過於熱情引起推擠踩踏意外，造成8人成亡。

天文音樂祭2020年因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情取消，時隔一年後復辦，據外媒報導10萬張入場券在30分鐘銷罄，音樂祭原安排分5日及6日一連舉行兩天，一天現場約5萬名觀眾，如今在5日因歌迷太過熱情，有300人因割傷和瘀傷等傷病入院接受治療，11名粉絲被送醫急救後已有8人死亡，年齡為14至27歲不等，還有一名年僅10歲的孩子情況危急，第二天活動也將取消。

對此，崔維斯·史考特也在推特表示，他為那些傷亡的家人們和受音樂節發生的事影響的所有人們祈禱，針對休士頓警察局的調查他完全支持，另外他也會的和大家合作以幫助、支持傷亡者們復原，「我愛大家」。

29歲的崔維斯·史考特 (Travis Scott) 在2013年發行首張個人混音帶《Owl Pharaoh》正式出道，之後陸續獲得了八項葛萊美獎提名。他與名人社交名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）有一個孩子，凱莉珍娜也參加了音樂會。