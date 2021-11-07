雲林縣1名11月大男嬰顱內出血昨（6日）保母把他送醫急救，不過院方懷疑有兒虐情形通報，保母指稱是男嬰爬高摔下。嬰兒的父母、阿公今（7日）向媒體控訴保母施虐。

嬰兒的父親說，透過通訊軟體平台找到該名保母，今年7月把兒子委託保母24小時照顧，每天請保母拍照片傳訊，每隔2、3天就去探視。

嬰兒父親說，先前已有發現兒子臉部有些許淤青，保母總是說兒子玩時自撞，昨天傍晚7點多接到保母電話，說兒子從2公尺高地方摔下，出現昏迷、嘔吐的現象，他們要求保母立刻送醫。

其父說，兒子送到醫院時昏迷指數3，顱內出血，右顱有12公分淤青，眼睛虹膜也有淤青，開刀後在加護病房救治，醫師研判非自然外力造成，他們強烈懷疑是保母師施虐造成。

保母警訊時稱男嬰是從2公尺高處摔下來，後來又從1公尺多高處摔下。本案由雲林地檢署檢察官指揮偵辦。

嬰兒的父母、阿公今早到臺大雲林分院斗六分院探視，阿公又難過又氣憤，不斷數落兒子是怎麼照顧孫子的。

雲林縣政府新聞處長羅處東表示，縣長張麗善非常關心，也非常不捨，為他祈福集氣，盼能度過難關，經社會處查證資料，該名保母未在雲林縣登記。