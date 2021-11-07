美網之後休息一段時間，在巴黎大師賽回歸賽場的世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic），在準決賽後來居上，3比6、6比0、7比6（5）擊退奧地利選手胡卡茲（Hubert Hurkacz），不但闖進決賽，也確定生涯第7度獲得年終世界第1寶座、創史上新高，超越退役名將山普拉斯（Pete Sampras）的6次紀錄。

「取得年終球王頭銜是我本周巴黎大師賽的目標，很榮幸成為年終第1。」喬柯維奇這麼說，「7度獲得年終球王是夢想，因為山普拉斯是我小時候的偶像，是他鼓舞了我拿起球拍，嘗試網球這項運動。」

山普拉斯全盛時期曾在1993到1998年連續6年穩坐年終球王寶座，喬柯維奇則曾在2011、2012、2014、2015、2018、2020以年終第1結束賽季。

喬柯維奇在今年3月8日就已經超越瑞士天王費德勒（Roger Federer）的310周世界第1在位最長紀錄，穩住年終第1王座，將讓他在2021賽季結束時，可以確定自己在世界球王的位子可達到348周。