台灣「大王」王柏融今年打出旅日最佳成績，但與火腿隊3年合約結束後是否續留外界都在關注，根據日媒《日刊體育》報導，火腿已與王柏融續簽1年合約，新監督新庄剛志也期待他在新球季的表現。

王柏融在2018年中職球季結束後，與火腿簽下一紙3年、總額4億日圓的合約，展開旅日生涯，不過前兩年表現並不理想，首年碰上左大腿不是、右肩關節挫傷等傷勢挑戰。

今年王柏融在合約最後一年打出旅日生涯最佳成績，出賽95場，打擊率2成42，敲出9發全壘打是生涯新高，也完成台日百轟的個人里程碑。

球季結束後王柏融未來動向也受到外界關注，今天日媒報導，火腿已與王柏融完成續約，他與火腿再簽下1年合，剛上任新庄剛志並未直接參與續約過程，但他對王柏融有印象，期待他未來的表現。王柏融也成為新庄剛志上任後第2位確定的洋將人選，前1人是努涅茲（Renato Nunez）。